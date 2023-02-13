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نجم ذا فويس كيدز يعلن الاعتزال: اللهم اجعل توبتي خالصة لوجهك الكريم

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نجم ذا فويس كيدز يعلن الاعتزال: اللهم اجعل توبتي خالصة لوجهك الكريم

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خالد الفايد
Native
Teads
الإثنين، 13-02-2023 10:52 ص

  

علق مطرب ذا فويس المعتزل خالد الفايد ، على قرار اعتزاله للمرة الأولى مؤكدا أن هناك أشخاص ينصحونه بالعدول عن القرار.

 

وكتب المطرب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس.

 

وأضاف: ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدا من الناس دي.

 

اعتزال خالد الفايد

 

 

نشر المطرب خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اعتزاله الغناء تماما.

 

وقال خالد الفايد: “اللهم اجعل توبةى وعملى خالصاً لوجهك الكريم، وباعتذر مش هرد على أى حد يدلنى على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، مضيفا أرجوكم محدش يقوللى غنى تانى كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أى سراب من ده كله”.

 

وكان خالد الفايد أحد نجوم برنامج ذا فويس كيدز وحقق نجاحا كبير ا وكان آخر أعماله الغنائية “أنا حد جديد” والذى اشاد بها الفنان أحمد سعد.

 

وكان جمع أحمد سعد وخالد الفايد أغنية بعنوان عليكى عيون والتى حققت نجاحا كبيرا عن طرحها على اليوتيوب.

 

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