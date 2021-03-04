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نجم الزمالك السابق يناشد جماهير الزمالك: أرجوكم ساعدوني آخد فلوسي من النادي

فريق الزمالك
نجم الزمالك السابق يناشد جماهير الزمالك: أرجوكم أضغطوا على النادي عشان آخد فلوسي
 
الخميس، 04-03-2021 08:23 ص أحمد عادل شعبان
كشف كابنجو كاسنجو - لاعب الزمالك السابق - أنه لن يذهب إلى الفيفا لشكوى الفريق.

وقال في تصريحات له: اطلب من كل مشجع للزمالك بالتحرك لكي احصل على حقوقي المالية، لن أذهب للفيفا، أكرر هذا الأمر.
 

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