انفعال يعقوب السعدي بعد خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ: هذا الشخص هو سبب الهزيمة

الثلاثاء، 09-02-2021
08:14 ص
أحمد عادل شعبان
انفعل الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي
المشهور في مجال البرامج الرياضية بعد خسارة الأهلي المصري أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.
وصب السعدي جام غضبه على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي .
وقال في تغريدة عبر تويتر: موسيمانى هو المتهم الرئيس في خسارة الأهلي من البايرن .. بالطبع هناك فوارق فنية، لكن أن يكون مدربك قليل الحيلة، قليل الطموح وأن يكون هو الآخر عبئا عليك، توقع ما هو أكثر من الهدفين .. لاعبو الأهلي أجادوا رغم الفارق وموسيماني "وسع الفتق على الراتق".