السبت، 24-04-2021
08:32 ص
أحمد عادل شعبان
بدأ النادي الأهلي البحث عن بدائل لنجمه محمد مجدي قفشة
تحسبا لرحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال وكيل "قفشة
" إن اللاعب لديه 3 عروض 2 من الدوري التركي والآخر من سيلتيك الاسكتلندي.
ويضع الأهلي عينه على اثنين من لاعبيه المعارين تحسبا لرحيل قفشة
، الأول هو أحمد عبد القادر لاعب سموحة الذي يتألق بشكل كبير مع الفريق السكندري ، حيث طلب بيتسو موسيماني استعادته بدءا من الموسم المقبل.
والثاني هو عمار حمدي
المعار إلى الاتحاد السكندري حيث يلعب في مركز صانع الألعاب.