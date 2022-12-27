الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)

معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر على الهواء: «دمرتيني يا هبة»

أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء

بعد قرار النبك المركزي.. سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ليست حامل.. تطورات جديدة بشان انتحار فنانة شهير شنقًا بموقع التصوير

لم تلحق سوى 42 ساعة فقط.. طائرة خاصة بسعر خيالي لولي عهد سعودي سابق تثير ضجة

أول صورة لقاتل «سيدة الخير» في دمنهور

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع مجموعة أشخاص يرقصون في حفل زفاف بشكل مفاجئ

ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى

السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة

ADS
 

ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى

screenshot-2022-12-26-2339232022_12_26_23_38
ميدو
Native
Teads
الثلاثاء، 27-12-2022 09:26 ص

 

 

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن أحمد حسام ميدو سيتولى المهمة الفنية للفريق وسيكون الإعلان غدًا.

 

وقال الكومي في تصريحات نقلها موقع مصراوي، إنه عقد جلسة مع ميدو وتم الاتفاق على كافة التفاصيل ووضع البنود الخاصة، وسيعاونه في الجهاز محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى.

 

وأضاف الكومي أنه سيتم الإعلان غدًا الأربعاء عن ميدو عقب اجتماع مجلس الإدارة والتصديق على القرار بشكل رسمي.

 

وأتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته: "ميدو مدرب ممتاز وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة نتمنى أن يحالفه التوفيق".

 

وأعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رحيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن تدريب الفريق، وتولي الجمل المسؤولية الفنية لفترة مؤقته.

 

إقرأ ايضا

3

أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)

Capture

معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر على الهواء: «دمرتيني يا هبة»

1534835_0

أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء