ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى





أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن أحمد حسام ميدو سيتولى المهمة الفنية للفريق وسيكون الإعلان غدًا.

وقال الكومي في تصريحات نقلها موقع مصراوي، إنه عقد جلسة مع ميدو وتم الاتفاق على كافة التفاصيل ووضع البنود الخاصة، وسيعاونه في الجهاز محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى.

وأضاف الكومي أنه سيتم الإعلان غدًا الأربعاء عن ميدو عقب اجتماع مجلس الإدارة والتصديق على القرار بشكل رسمي.

وأتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته: "ميدو مدرب ممتاز وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة نتمنى أن يحالفه التوفيق".

وأعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رحيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن تدريب الفريق، وتولي الجمل المسؤولية الفنية لفترة مؤقته.