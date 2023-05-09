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ميار الببلاوي تتراجع عن تبرئة وفاء مكي: ليكي عين تقولي إنك مظلومة!

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ميار ووفاء
الثلاثاء، 09-05-2023 01:23 م

تراجعت الفنانة ميار الببلاوي عن تصريحاتها الأخيرة، التي أشارت فيها لبراءة الفنانة وفاء مكي، في قضية تعذيب الخادمتين، حيث أكدت ميار أن وفاء مكي كاذبة، وأنها من عذبت الخادمتين، متعجبة من دفاع الأخيرة عن نفسها حول براءتها.

وكتبت ميار الببلاوي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: اللهم لك الحمد ربنا ظهر الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أوعلشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا.

وتابعت ميار الببلاوي: أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد مقريت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة.

وأضافت ميار الببلاوي: في كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتاكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتيه كذابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس.

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