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وفاء عامر عن "جعفر العمدة": كل يوم بنشتمهم

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وفاء عامر
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الخميس، 20-04-2023 11:18 ص
ظهرت الفنانة وفاء عامر في مقطع فيديو تتحدث فيه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكشفت "وفاء"عن المسلسلات التي تتابعها ومن بينها مسلسل جعفر العمدة وقالت: "حلو جدا من وجهة نظري، وكل يوم بنتخانق وبنشتمهم هما ومحمد سامي انهم قفلوا الحلقة قفلة صعبة ومكملوهاش"

وأكملت حديثها عن دور الفنانة هالة صدقي وقالت: "هالة صدقي عظمة ومحصلتش دي هالة صدقي يا جماعة".

ويعرض مسلسل "جعفر العمدة" منذ بداية رمضان ويشارك محمد رمضان البطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش ونخبة من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي ويحقق المسلسل مشاهدات عالية ورد فعل هائل من الجمهور

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة حول محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، والذي يعيش في حي السيدة زينب وهو متزوج من 4 نساء ضمن إطار درامي اجتماعي. كما يعيش العمدة جعفر حياة مأساوية لعدة سنوات بسبب فقدان ابنه الذي اختطف على "بلال شامة"
 

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