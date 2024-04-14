موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الأحد، 14-04-2024
02:04 م
نسمه عبد الوهاب
تحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك
ضمن مباريات الدوري المصري 2024
مساء الإثنين 15 أبريل 2024، والتى يستضيفها نادي الزمالك
على ملعب استاد القاهرة الدولي، كما يلي:
موعد مباراة الأهلي واالزمالك
في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
ويوافق توقيت مباراة الأهلي اليوم في السودان وليبيا الساعة 7 مساءً.
ويأتي موعد ماتش الأهلي وانبي اليوم بتوقيت الأردن الساعة 8 مساءً.
ويوافق موعد مباراة الأهلي والزمالك
الساعة 8مساءً في السعودية وقطر والكويت.
ويأتي مباراة الأهلي ضد الزمالك
الساعة 9 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ويوافق ميعاد ماتش الأهلي والزمالك
الساعة 5 بتوقيت المغرب، والساعة 6 بتوقيت الجزائر وتونس.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
اليوم