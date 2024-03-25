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شبانة: غابت الفتن والتحريض فعادت العلاقة بين الأهلي والهلال

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الاهلي والهلال
الإثنين، 25-03-2024 12:20 م


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن العلاقة دائمًا بين الأندية المصرية والسودانية كانت رائعة، وعلاقة الأهلي والهلال السوداني رائعة للغاية، مشيدًا بالزيارة التي قام بها وفد نادي الهلال إلى مقر القلعة الحمراء بعد توتر العلاقات في آخر عامين وتقديم شكاوى من جانب النادي السوداني إلى الكاف.
وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "علاقة الأهلي مع الهلال دائما كانت رائعة، وايضا الزمالك مع المريخ السوداني".
وأضاف: "الهلال قدم شكاوى ضد النادي الأهلي وجماهيره بعد لقاء الفريقين الأخير في دوري أبطال إفريقيا، كما قامت إدارة الزمالك السابقة باستقال وفد من النادي السوداني في تلك الفترة وسط اتهامات بتحريضهم ضد الأهلي".
وأكمل: "الأهلي استقبل وفد الهلال السوداني بشكل رائع، وعرض عليهم أي مساعدات في ظل الظروف التي تمر بها السودان حاليا".
وزاد: "عندما غابت الفتن والتحريض، عادت العلاقات الجيدة بين الأهلي والهلال".

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