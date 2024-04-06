إمام عاشور: «بروح لطبيب نفسي لهذا السبب»تفاصيل

السبت، 06-04-2024
03:27 م
نسمه عبد الوهاب
قال اللاعب إمام عاشور إن من أكثر العيوب التي يراها في نفسه، هو أنه متهور ومن الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، لكنه مع الوقت بدأ يحاول علاج هذا الأمر، ويتعلم التأني وأن يُصبح أهدى بشكل أكبر من ذلك.
وأضاف عاشور في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب: «من زمان بروح لدكتور نفسي
دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني اكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات».
وأضاف عاشور: «أول عيب في نفسي صارحته بيه هو أني عصبي وبالجلسات اتعلمت منه ازاي أخفف العصبية، ومنظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل».
والجدير بالذكر أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت خلال شهر مارس الماضي بمشاركة أربعة منتخبات على رأسها مصر، بالإضافة إلى كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.