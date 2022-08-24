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مودل روز مع ثعبان ضخم بوضعية وملابس مثيرة

مودل-روز1
مودل روز
Native
Teads
الأربعاء، 24-08-2022 03:05 م

تعرضت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل مودل روز المقيمة في الولايات المتحدة، لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما ظهرت في جلسة تصوير بملابس جريئة خلال تصويرها مع ثعبان.

إطلالة مودل روز الجريئة عرضتها لسيل من الانتقادات عبر التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو المثير للجدل على نطاق واسع عبر الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمها الجمهور الذين استفزتهم إطلالة العارضة السعودية بتعمدها إثارة الجدل بمثل هذه الإطلالات الجريئة والتي وصفها البعض بـ“الخليعة“ من أجل زيادة المتابعين والشهرة وجذب مزيد من الإعلانات.

وكانت المشهورة السعودية أثارت الجدل منذ أيام بتصريحات عن الزواج وصفها متابعون بـ“المستفزة“، حيث قالت إنها لن تتزوج من عربي بعد تجربتها المريرة مع زوجها السابق محمد آل محمود، مشيرة إلى أنها تفضل أن ”تظل عزباء ولا تتزوج من عربي“.


 

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