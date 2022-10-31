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موت الفجأة.. مصرع مدرس أمام الطلاب داخل الفصل أثناء شرح الدرس

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مدرس الرياضيات
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الإثنين، 31-10-2022 02:47 م


شهدت مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بإدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفاة عزت محمد سلام، مدرس مادة الرياضيات بالمدرسة، حيث وافته المنية اليوم أثناء تواجده بالفصل المدرسي والشرح للطلاب إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ومن جانبه قال خالد الشربيني، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن الفقيد كان يتميز بالخلق الطيب والتفاني بالعمل والإنضباط، وأنه يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه بالمدرسة التي عمل فيها لمدة سنوات.

وأشار الشربيني، إلى أنه جرى نقل المتوفى للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه توفي، وجرى إنهاء كافة الإجراءات وتسليمه لأهله بمدينة بنها لتشييع جثمانه لمثواه الأخير، مقدماً خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

 

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