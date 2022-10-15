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فيديو صادم.. مدرس يستعين بصاحب أغنية «أنتش واجري» في سنتر تعليمي.. والوزارة تعلق

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صاحب اغنية انتش واجري
Native
Teads
السبت، 15-10-2022 09:04 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لمدرس يستعين بصاحب الأغنية التي أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بـ" أنتش واجري"، في سنتر تعليمي.
وأظهر الفيديو قيام الشاب بترديد الأغنية أمام عدد كبير من الطلاب، ما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المعلمين في سنتر للدروس الخصوصية وهو يستعين بصاحب تريند "انتش وأجري"، أثناء الشرح للطلاب.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الفيديو المتداول صحيح، وأنه في أحد سناتر الدروس الخصوصية في القاهرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المعلم، كما أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد السنتر وصاحبه.

وتداول فيديو في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لسنتر دروس خصوصية يظهر به عدد كبير من الطلاب، بالإضافة إلى صاحب تريند "انتش وأجري"، المعروف إعلاميا بـ"ويجز الغلابة" ما أثار غضب أولياء الأمور واعتبره البعض إهانة بالعملية التعليمية.

وجاءت تعليقات البعض: "حرام كدة هي عقول ولادنا ناقصة خراب!"، وأضاف أخر: "أين المسئولين، دي مهزلة عقول عيالنا أصبحت في خطر".

وتابع ولي أمر أخر: "كارثة وكأن المقصود تجهيل الأجيال القادمة بدل الارتقاء بالعقول"، وقال آخر: "دا موضوع مينفعش يتسكت عليه.. دي كارثه بكل المقاييس".
 

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