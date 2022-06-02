«مواصلات مصر» تعلن حاجتها لسائقين براتب 8 آلاف جنيه

الخميس، 02-06-2022
12:58 م
أعلنت شركة مواصلات مصر
عن قبول دفعة جديدة للسائقين
حاملي الرخصة درجة أولى وثانية لعام 2022 للعمل لديها.
وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- حسن المظهر وحسن التعامل مع العملاء.
3- حد أقصى للسن 55 عاما - الرخصة أولى وثانية
فقط.
مواعيد العمل
يبدأ العمل من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا
بالنسبة للوردية الصباحية، والوردية المسائية من 2 ظهرا لـ 10 مساء.
المميزات
1- حوافز وقسائم شراء من كارفور.
2- توفير باص ينقلك من أقرب نقطة إليك للجراج.
3- رات
ب أساسي 2500 جنيه.
4- حوافز شهرية تصل بالرات
ب تصل لـ 8000 جنيه.
5- حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي بقيمة
10 جنيهات على الكارت.
6- كوبون شراء يومي من كارفور بقيمة 50 جنيها.
7- تأمين اجتماعي.
8- تأمين صحي خاص.
9- تأمين ضد الحوادث بقيمة 50 ألف جنيه.
10- أجازات سنوية.
11- زيادات سنوية.
12- يوجد سكن وظيفي للسائقين
المغتربين عن القاهرة
الكبرى.
ويكون التقديم يومي الأربعاء والسبت من الساعة
9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، بالعنوان التالي: ميدان ليلة القدر أمام دار أيتام ليلة
القدر جراج مواصلات مصر
، وللاستعلام يمكن الاتصال بالرقم: 01222140391.