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«مواصلات مصر» تعلن حاجتها لسائقين براتب 8 آلاف جنيه

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الخميس، 02-06-2022 12:58 م
أعلنت شركة مواصلات مصر عن قبول دفعة جديدة للسائقين حاملي الرخصة درجة أولى وثانية لعام 2022 للعمل لديها.

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:

1- يجيد القراءة والكتابة.
2- حسن المظهر وحسن التعامل مع العملاء.
3- حد أقصى للسن 55 عاما - الرخصة أولى وثانية فقط.

مواعيد العمل
يبدأ العمل من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا بالنسبة للوردية الصباحية، والوردية المسائية من 2 ظهرا لـ 10 مساء.

المميزات

1- حوافز وقسائم شراء من كارفور.
2- توفير باص ينقلك من أقرب نقطة إليك للجراج.
3- راتب أساسي 2500 جنيه.
4- حوافز شهرية تصل بالراتب تصل لـ 8000 جنيه.
5- حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي بقيمة 10 جنيهات على الكارت.
6- كوبون شراء يومي من كارفور بقيمة 50 جنيها.
7- تأمين اجتماعي.
8- تأمين صحي خاص.
9- تأمين ضد الحوادث بقيمة 50 ألف جنيه.
10- أجازات سنوية.
11- زيادات سنوية.
12- يوجد سكن وظيفي للسائقين المغتربين عن القاهرة الكبرى.

ويكون التقديم يومي الأربعاء والسبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، بالعنوان التالي: ميدان ليلة القدر أمام دار أيتام ليلة القدر جراج مواصلات مصر، وللاستعلام يمكن الاتصال بالرقم: 01222140391.
 

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