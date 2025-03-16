من هو طليق رحمة أحمد الذي تحدثت عنه مع رامز جلال؟

تصدر اسم الفنانة رحمة أحمد فرج، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية عقب حديثها عن طلاقها من زوجها في حلقتها مع الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز إيلون مصر" الذي وقعت فيه ضحية.

من هو طليق رحمة أحمد فرج ؟

ويعد طليق الفنانة رحمة أحمد فرج هو مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور.

وكان طليق رحمة أحمد، تفاعل مع دورها في مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عرض خلال السنوات الماضية، ومازحها عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: " أنا شوفت الحلقة وروحت الشغل، رجعت لقيت سيرة مراتي علي كل لسان".

وكشفت رحمة أحمد فرج، عن طلاقها الجمعة، ببرنامج "رامز إيلون مصر"، قائلة: "اتطلقت وهو عايش برة مش هنا، ومش عايزة اتجوز تاني ".

وأضافت رحمة أحمد: "اكتئبت بسبب الطلاق، وكنت بحبه أوي وكان إنسان محترم أوي".

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب، ومن إخراج أحمد الجندي.