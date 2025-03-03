هنا الزاهد عن تصريحات أحمد فهمي بشان طلاقها: لا أخلاق له

نشرت الفنانة هنا الزاهد رسالة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وكتبت عبر خاصية “استوري”: “من لا أخلاق له، لا قيمة له”.

وجاءت رسالة هنا الزاهد، بعد انتهاء حلقة برنامج “رامز إيلون مصر” اليوم، وكان الفنان أحمد فهمي، زوجها السابق، ضيفا فيها، والتي سأل فيها رامز جلال، أحمد فهمي، سؤالا بشأن: “من كان صاحب قرار الانفصال فى زيجته الأخيرة من هنا الزاهد؟”؛ ليرد أحمد فهمي أنه كان صاحب قرار الانفصال.

وكان وقع الفنان أحمد فهمي، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

ونرصد في التقرير التالي أبرز اللقطات والتصريحات:

وصلة شتائم من أحمد فهمي لـ مقدم برنامج رامز إيلون مصر

دخل الفنان أحمد فهمي، في وصلة من "الشتائم"، وذلك بسبب مقلب رامز إيلون مصر المعروض على قناة MBC مصر، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وعلق الفنان أحمد فهمي، على المقلب، قائلا: "يا عم يا عم براحتك"، وكان رد فعل أحمد فهمي على المقلب متمثلا في صدمة مما يحدث وبرود أعصاب شديد مع الثبات الانفعالي وكأنه غير مدرك لما يحدث معه أو يتوقع أن هذا مقلب من مقالب رامز جلال.

رامز جلال عن أحمد فهمي: جايين نخضه ولعقله نرده عشان قارفنا بتقل إفيهاته

سخر رامز جلال، من الفنان أحمد فهمي، خلال تقديمه، قائلا: "جايين نخضه ولعقله نرده بدال ما قارفنا بتقل إفيهاته هنعمل فيه مقلب وهمي".

واستقبل رامز جلال، الفنان أحمد فهمي، بوصلة سخرية قائلا: ملك الافيهات الحمضانة، مبيعرفش يعمل غير حاجتين يتجوز ويربي كلاب".

رامز جلال ساخرا من أحمد فهمي: كل ما واحدة تضحك في وشه يتجوزها

استقبل رامز جلال، الفنان أحمد فهمي، بوصلة سخرية قائلا: كل ما واحدة تضحك في وشه يتجوزها، حوارته كتيرة بسبب الشك والغيرة".

رامز جلال ساخرا من أحمد فهمي: كوميديان نسي الضحك والإفيهات وجري ورا الستات

سخر رامز جلال، من الفنان أحمد فهمي، خلال تقديمه، قائلا: "حكاية كوميديان نسي الضحك والإفيهات وجري ورا الستات، لحد ما جت اللي علمت عليه وطلعت عينيه كل يوم خناقات وحوارات كتيرة".

أحمد فهمي عن خناقته مع شيكابالا: مضربناش بعض واتفقنا على الحركات

علق الفنان أحمد فهمي، على أزمته مع شيكابالا لاعب نادى الزمالك، قائلا: "مضربناش بعض واتفقنا على الحركات".

وسخر رامز جلال، من الفنان أحمد فهمي، خلال تقديمه، قائلا: "جايين نخضه ولعقله نرده بدل ما قارفنا بتقل إفيهاته هنعمل فيه مقلب وهمي".

ملك الإفيهات الحمضانة.. رامز جلال: أحمد فهمي مبيعرفش يعمل غير حاجتين الجواز وتربية الكلاب

استقبل رامز جلال، الفنان أحمد فهمي، بوصلة سخرية قائلا: ملك الافيهات الحمضانة، مبيعرفش يعمل غير حاجتين يتجوز ويربي كلاب".

رامز جلال ساخرا من أحمد فهمي: بيتجوز على روحه

استقبل رامز جلال، الفنان أحمد فهمي، بوصلة سخرية قائلا: الفنان اللى بيتجوز على روحه، واللى هنزودله جروحه أحمد فهمي".