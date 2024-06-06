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منى زكي تتنازل عن مقاضاة يوتيوبر شهير بعد اعتذاره

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الخميس، 06-06-2024 01:34 م

قررت الفنانة منى زكي، التنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية في القضية المتهم فيها "يوتيوبر" بتوجيه عبارات السب والقذف لها، وذلك بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال في حق الفنانة "مني زكي".

 

وأعلن "شعبان سعيد" المحامي بالنقض بصفته وكيل الفنانة مني زكي، أنه تم التنازل نظرًا لقيام "اليوتيوبر" بالإعتذار وإبداء أسفه لما بدر منه وصدر عنه من وقائع "سب وقذف" في حق الفنانة "منى زكي"، وحق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

 

تابع: بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضي بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه. وبناءً على الاعتذار سالف الذكر وبعد توسط الكثيرين، الذين أبدوا أسفهم لما بدر من المتهم المذكور، وتعهدهم بعدم العودة للإساءة مستقبلًا، وحرصًا من الفنانة "منى زكي"، على أسرة المتهم فقد رأى كلاهما أن يتقبلا اعتذاره.

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