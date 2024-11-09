الأحد 10 نوفمبر 2024
توقيت مصر 10:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير اقتصادي يكشف كم سيصل سعر الدولار قبل انتهاء 2024

ماذا قالت حماس عن غلق مكتبها في قطر وطرد قيادتها؟

علاقة بين أمه وعمه السبب.. سفـ.ـاح الغربية يكشف كيف تخلص من 4 سيدات

حسام حسن يوجه صدمة لنجمي الأهلي

"الدستورية" تكشف موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في "الإيجار القديم"

فيفا يصدم الأهلي بشأن شعار "بطل القارات الثلاثة"

أول تعليق من قطر على طرد قيادات حماس وغلق مكتبها بالدوحة

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالجيزة متخصص في النصب على المواطنين

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

عمرو أديب: «هاتوا الأهلي بكره وادوله الدرع.. كان يوم أسود لما الفار دخل مصر

منة شلبي ترد على دنيا سمير غانم بعد حديثها عن "الهوى سلطان"

Screenshot 2024-11-09 140151
منة شلبي
السبت، 09-11-2024 02:03 م
ردت الفنانة منة شلبي على رسالة الفنانة دنيا سمير غانم التي وجهتها لها بعد مشاهدتها فيلمها الجديد "الهوى سلطان".
وأعادت منة، نشر تدوينة دنيا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك يا دندونة أوي".
وكانت دنيا سمير غانم، نشرت بوستر فيلم الهوى سلطان، عبر "ستوري" حسابها على نفس التطبيق، وعلقت: "فيلم حلو جدا.. استمتعت به وبكل فريق العمل.. منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة".
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.
فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

إقرأ ايضا

Capture

علاقة بين أمه وعمه السبب.. سفـ.ـاح الغربية يكشف كيف تخلص من 4 سيدات

1553041_0

"الدستورية" تكشف موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في "الإيجار القديم"

Screenshot 2024-11-09 143147

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالجيزة متخصص في النصب على المواطنين