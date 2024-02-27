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ملثمون يقتحمون محل ذهب ويقتلون صاحبه في بولاق بالقاهرة ويسرقون محتوياته

ملثمون يقتحمون محل ذهب ويقتلون صاحبه في بولاق بالقاهرة ويسرقون محتوياته

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الواقعة
الثلاثاء، 27-02-2024 10:39 ص

لقي صاحب محل مجوهرات في بولاق أبو العلا، مصرعه؛ ‘ثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب؛ ليسقط جثة هامدة، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل ولاذوا بالهرب.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بتعرض محل مجوهرات بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.
وانتقلت أجهزة الأمن في حينه، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل الذهب والمجوهرات الشهير في بولاق أبو العلا، مصابا بضربة علي رأسه، لقي على أثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جارٍ حصرها) .
وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين، 6 ملثمين، كانوا يرتدون الكمامات لإخفاء معالم وجههم، بسرقة معظم محتويات المحل.
وجرى تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة.
وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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