مقتل عروس داخل شقتها بعد 48 ساعة من الزواج ....تفاصيل

السبت، 29-04-2023
12:55 م
نسمه عبد الوهاب
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عروس
داخل شقتها وبها عدة طعنات نافذة، بعد 48 ساعة من زفافها فقط، في قرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.
وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما ، حيث طعنها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسمها باستخدام سلاح أبيض.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بمصرع فتاة تدعى آية، في العشرينيات من عمرها، والعثور على جثمانها داخل شقتها وبها عدة طعنات متفرقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل عروس
ه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة انتقاما من العروس
بسبب خلافات أسرية.