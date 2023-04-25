الأربعاء 26 أبريل 2023
توقيت مصر 11:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علامة أثناء الاستحمام تكشف عن الإصابة بالسرطان

صدمة.. فقدان الاتصال بمركبة "راشد" قبل وصولها إلى سطح القمر

سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري

تفاصيل النصب على هاني شاكر في البحرين من متعهد حفلات

تزوج فتاتين في يوم واحد وعندما حاول كشف وجه إحداهن كانت الصدمة(فيديو)

شاهد.. إصابة أردوغان بحالة إعياء على الهواء

بعد قرار لجنة الاستئناف.. مفاجأة عن مشاركة كهربا في مباراة السوبر

نجم تونس بتصريح يستفز الأهلي قبل لقاء الرجاء

بعد استقرار لما يقارب الـ 50 يومًا.. مفاجأة في سعر الدولار في أول يوم عمل للبنوك

" أقسم بالله ما بخلف".. يعمل في وظيفة مرموقة وينكر نسب طفلته

ADS
 

أزهري يوجه نصيحة لمن تزوج فتاة ولم يجدها عذراء

images
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 25-04-2023 10:56 ص
كشف الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، عن نصيحة أحد شيوخه حول من تزوج فتاة بكرًا فوجدها ثيبًا (ليست عذراء).

نشر العشماوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نصيحة شيخنا الإمام محمد خليل الخطيب، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تزوج بِكْرًا، فوجدها ثَيِّبًا!

قال - رضي الله عنه - في شعرِه - وشعرُه كلُّه حِكَمٌ -:

سِتْرًا على ذاتِ البَكارة ثَيِّبًا

فعسى تكونُ لك العفيفةَ وافيهْ!

وإذا تبيَّن الاعوجاجُ فَخَلِّهَا

واسألْ لها والمسلماتِ العافيهْ!

وقال أيضا في ذات المعنى:

اُسْتُرْ إذا تُلْفِ بِكْرًا ثَيِّبًا فعسى

تكونُ عندك مِنْ أَوْفَى العفيفاتِ!

وإنْ تبيَّنْتَ فيها الاعوجاجَ فلا

تَسْتَبْقِهَا فِعْلُ أربابِ المروءاتِ!

وأوضح الأستاذ بالأزهر حاصل معنى الأبيات، قائلًا: إنه يستحب لمن تزوج بكرا، فوجدها ثيبا؛ أن يستر عليها، ولا يفضحها، لعلها تكون عنده عفيفة وفية له، فإذا أحس فيها بالاعوجاج؛ طلَّقها ولم يُبْقِها على ذمته، وهذا فعل أرباب المروءات، وليسأل الله العافية لها ولسائر النساء المسلمات، وبالله التوفيق.
 

إقرأ ايضا

download

علامة أثناء الاستحمام تكشف عن الإصابة بالسرطان

image

صدمة.. فقدان الاتصال بمركبة "راشد" قبل وصولها إلى سطح القمر

108

سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري

أخبار متعلقة

Capture

"مقلب سخيف".. حماة تتعرض لانتقادات بسبب ما فعلته مع عروس ابنها في حفل الزفاف

2023_3_27_15_32_20_829

داعية أزهري يكشف 3 أخطاء كبرى في مسلسل "الشافعي": تدليس ومهزلة