الأربعاء 16 مارس 2022
توقيت مصر 23:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا وتكشف السبب

بالصور.. نجم الأهلي السابق: «أتمنى العمل في مجال التمثيل»

إعلام إيراني: مقتل هاني رمزي في قصف القنصلية الأمريكية بالعراق..والأخير يُعلق

شوبير يهاجم موسيماني بسبب هذا الأمر: مش هغير رأيي

سعودي يقتل زوجته الليبية ويُقطّع جسدها إلى أشلاء.. والداخلية تُنفذ القصاص

شاهد لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى وبيان من الديوان الملكي بشأن حالته الصحية

مقتل رياضي شهير خلال بطولة «كبادي» بـ 10 رصاصات

جثة شاب مقطوعة نصفين.. القاتل صديقه والسبب خطيبته!

«لقاء جنسي» يفجر أزمة بين مرتضى منصور وكارتيرون

مفسرة أحلام تصدم الجميع: شيرين ستموت منتحرة بهذه الطريقة

ADS
 

مقتل رياضي شهير خلال بطولة «كبادي» بـ 10 رصاصات

شششششششششش
h
Native
Teads
الأربعاء، 16-03-2022 12:42 م
لقي رياضي شهير من أصل هندي  حتفه بطريقة مأساوية في بلدة مليان خورد، ضواحي مدينة جلالندار، شمالي الهند، مع نهاية إحدى مبارات الكبادي.
كان الرياضي البريطاني الجنسية سنديب سينج ساندو يعود بين الفينة والأخرى إلى الهند لأجل المشاركة في بطولات محلية لرياضة الكبادي.
ويعد سنديب نجما من نجوم رياضة الكبادي الشعبية في عدة دول آسيوية، وعاش في بريطانيا طيلة عقود وتزعم فريقها في  منافسات حول العالم.
وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن البطل الرياضي  لقي حتفه بالرصاص، مؤخراً، في جريمة يشتبه في أن تكون من تدبير عصابات محترفة.
وفارق سنديب سينج ساندو الحياة عن عمر يناهز 40 سنة بعد تلقيه رصاصات يتراوح عددها  ما بين 8 و10.
وجرى نقل الراحل بسرعة إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق النار، لكن سرعان ما أعلنت وفاته، بحسب ما أكدته الشرطة.
وذكرت الشرطة أنها تشتبه في أن يكون مقتل الرياضي الراحل ناجما عن عمل دبرته عصابات منظمة، أو أن يكون بسبب المنافسة الرياضية الشديدة وغير الشريفة.
وتعتبر الكبادي من الرياضات الأكثر شيوعا وشعبية في منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك في جنوب شرق آسيا. وتعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش وفي البنجاب وفي الهند.
وفي الرياضة يلعب فريقان مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة. مساحة الملعب 12.5 × 10 أمتار، أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة.
وتجري عندما يقوم اللاعب  بمطاردة خصمه في الفريق الآخر، فيحاول أن يلمسه، وهو يكتم النفس، لكن شريطة ألا يجري الإمساك به.
ودخلت بعض العصابات على خط هذه اللعبة، في محاولة منها للتأثير على الفرق واللاعبين، كما تقام عمليات قمار حول المباريات.
وذكرت الشرطة أنها لم تحدد المشتبه فيه حتى الآن، بينما يستمر التحقيق لأجل كشف الجناة وتقديمهم للقضاء.
 

إقرأ ايضا

فنانة

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا وتكشف السبب

FN4iZmOWYAQvKLq

إعلام إيراني: مقتل هاني رمزي في قصف القنصلية الأمريكية بالعراق..والأخير يُعلق

cdn4.premiumread

شاهد لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى وبيان من الديوان الملكي بشأن حالته الصحية

أخبار متعلقة

135-110440-solving-mystery-alardiya-crime-kuwait_700x400

أول صورة لسفاح الكويت وزوجته التي أبلغت عنه بعد ذبح أسرة كاملة

Capture

تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف