أول صورة لسفاح الكويت وزوجته التي أبلغت عنه بعد ذبح أسرة كاملة

نشرت حسابات إخبارية كويتية، أول صورة للسفاح الهندي و زوجته المقيمين في الكويت والذي أقدم على قتل أسرة كاملة مكونة من رجل ثمانيني وزوجته وابنتيهما.وأوضح المحامي الكويتي، علي سليمان الجبر على حسابه في موقع "تويتر" أن "زوجة سفاح العارضية هي من أرشدت عنه وكانت الخيط الأول الذي مكن المباحث من كشف غموض الجريمة ومعرفة القاتل".وأظهرت الصورة السفاح الهندي وهو مكبل بالسلاسل من يديه، وذلك بعد يوم من تمثيله الجريمة في موقع الحادثة التي هزَّت الكويت.جدير بالذكر أن المتهم اعترف بجريمته بقتل أفراد الأسرة الثلاثة نحرًا ثم قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها.