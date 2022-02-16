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تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

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تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

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الأربعاء، 16-02-2022 09:48 ص

تحول حفل زفاف في منطقة ألوار بولاية راجاستان في الهند إلى مأتم ومأساة، عندما سقطت والدة العريس بين ذراعيه ميتة أثناء رقصها في زفاف ابنها الوحيد.
وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عامًا أثناء رقصها على أنغام الدي جي في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة دون "صد أو رد".
هرع العريس للإمساك بوالدته، وقام بنقلها على الفور إلى إحدى المستشفيات في ولاية راجاستان في الهند حيث أعلن الطبيب وفاتها.
وبحسب تقارير إعلامية هندية فقد وقع الحادث عندما هم موكب زواج ابنها نيراج في مغادرة منزله بمنطقة شيكاني للوصول إلى حفل زفافه في كيشانجاره باس بمنطقة الور.
ووفقا لإحدى أفراد الأسرة أفراد الأسرة فقد رقصت الأم وتدعى نيلام في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بحالة نوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.
قال أفراد الأسرة أن الأم المتوفاو كانت تعاني من مشاكل في القلب وكانت تتناول دواء له، لكنها في النهاية تركت أسرتها في مأساة وحزن على وفاتها المفاجئة.

 

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