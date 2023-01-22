"مقبوض عليها".. الداخلية ترد على منة فضالي وتكشف مفاجأة عن اختفاء مساعدتها





ردّت وزارة الداخلية على فنانة، لم تسمها، نشرت منشورا بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ادعت فيه "خطف" مساعدتها.

جاء ذلك في بيان للداخلية،: "عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن استغاثتها من اختفاء (مساعدتها) مدعيةً تعرضها لواقعة خطف، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)".

وتابعت الداخلية في بيانها: "بتاريخ 20 الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية (مجهولة المصدر) بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق".

وأضافت: "وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة".

واستغاثت الفنانة منّة فضالي، أمس السبت، بأصدقائها ومتابعيها للبحث عن مساعدتها، التي تعتقد أنه تم اختطافها.

وعبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" كتبت منة فضالي: "صباح الخير عليكم جميعا أنا للأسف في موقف مش عارفة أتصرف فيه المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح وكل ده أهلها بيدور عليها في المستشفيات والأقسام وآخر حاجة كانت راكبة عربية (أوبر)، وكانت جايه على المدينة بعديها تليفونها اتقفل من الساعة 6 المغرب".

وأضافت: "اتفتح الموبايل دقيقة الساعة 12 بليل معرفناش نعمل حاجة واستنينا يعدي 24 ساعة علشان نعمل محضر، بعض المستشفيات هي مش موجودة فيها والواضح أنها اتخطفت، وحقيقي أنا مش عارفة أعمل حاجة ودي أول مرة معرفش أتصرف، فـ اللي يقدر يساعدني يبقي كتر خيره هي ساكنة في الزاوية وللأسف معنديش تفاصيل لا رقم العربية لأنها كانت مش ظاهرة ولا أي حاجة، رجاء اللي يقدر يعمل حاجة يبقي كتر خيره".