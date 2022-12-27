الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
توقيت مصر 09:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى

السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة

بالأسماء.. الأهلي يعلن رحيل 5 لاعبين بعد أيام

مدير البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

شاهد.. سيدة غاضبة تعتدي على موظف بمطار ميامي وتدمر مكتبه لسبب صادم

الداخلية تكشف عن قاتل «سيدة الخير» التي كانت في طريقها لتجهيز عروس يتيمة

السعودية تعلن عن الأسماء الممنوع تسميتها لحديثي الولادة

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»

اكتشفت أن زوجي غير قادر على العلاقة او الإنجاب.. نادية عمارة تُجيب

رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

ADS
 

الداخلية تكشف عن قاتل «سيدة الخير» التي كانت في طريقها لتجهيز عروس يتيمة

Capture
السيدة الضحية
Native
Teads
الثلاثاء، 27-12-2022 08:49 ص

 

كشفت وزارة الداخلية، عن مفاجأة بشأن قاتل سيدة الخير الشهيرة التي ذهبت لمساعدة يتيمة لإتمام زواجها.

 

وأوضحت الداخلية، أنه تم تحديد القاتل وهو سائق سيدة الخير، المقيم بدائرة مركز دمنهور، كما اعترف المتهم بأنه اعتاد اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية.

 

وأشار القاتل إلى أن الضحية استقلت معه السيارة لتوصيلها لإحدى الجمعيات التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره لأشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار للسيارة ، ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام عصى حديدية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

ولفت إلى أنه عقب قتله للسيدة قام بإلقاء جثتها بمكان العثور عليه والاستيلاء على متعلقاتها وأموالها، وتم ضبط المسروقات والسيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

 

الجدير بالذكر أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل مبلغ مالي كبير لعروس يتيمة، بعد أن انتهت من اجتماع لمجلس أمناء إحدى مدارس دمنهور.

 

إقرأ ايضا

screenshot-2022-12-26-2339232022_12_26_23_38

ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلي و«عبدالمنصف» مدربًا لحراس المرمى

8f0e8515db

السبب صادم.. خناقة بين عريس وعروسته في حفل الزفاف بالغربية تنتهي في قسم الشرطة

202212011045354535

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»