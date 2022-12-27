الداخلية تكشف عن قاتل «سيدة الخير» التي كانت في طريقها لتجهيز عروس يتيمة





كشفت وزارة الداخلية، عن مفاجأة بشأن قاتل سيدة الخير الشهيرة التي ذهبت لمساعدة يتيمة لإتمام زواجها.

وأوضحت الداخلية، أنه تم تحديد القاتل وهو سائق سيدة الخير، المقيم بدائرة مركز دمنهور، كما اعترف المتهم بأنه اعتاد اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية.

وأشار القاتل إلى أن الضحية استقلت معه السيارة لتوصيلها لإحدى الجمعيات التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره لأشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار للسيارة ، ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام عصى حديدية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ولفت إلى أنه عقب قتله للسيدة قام بإلقاء جثتها بمكان العثور عليه والاستيلاء على متعلقاتها وأموالها، وتم ضبط المسروقات والسيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

الجدير بالذكر أن السيدة كانت في طريقها لتوصيل مبلغ مالي كبير لعروس يتيمة، بعد أن انتهت من اجتماع لمجلس أمناء إحدى مدارس دمنهور.