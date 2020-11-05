مفيد فوزي: ترامب سوف يجلس بالبيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة

الخميس، 05-11-2020
12:05 م
إيمان هاني
توقع الإعلامي
مفيد فوزي، فوز دونالد ترامب
بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا:
"ترامب سوف يجلس في البيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة".
وأضاف "فوزي"
خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة
" النهار"،قائلا : " قوافل الخير من بنك الطعام المصري بتوصل لأهلنا
في القرى الأشد إحتياجاً الأمريكان لديهم الرغبة الشديدة في الحياة ويحبون العمل ورئيس أمريكا رجل أعمال يهدف إلى الحفاظ
على الاقتصاد والانفتاح وحب الحياة".
وتابع
:" حال اختيار جو بايدن رئيسا للولايات
المتحدة الأمريكية سوف ترتفع نسبة الرشد الأمريكي".