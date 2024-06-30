مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل

نشرت الإعلامية
مفيدة شيحة ، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" ، لاحتفالها بعقد
قران ابنتها " منه الله عماد" داخل صحن مسجد محمد علي الأثري بالقلعة .
وظهرت شيحة هي
ترقص مع ابنتها ، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو
قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط
الفني والإعلامي.
وأثارت صور
الفرح والفيديوهات الخاصة بالاحتفال والرقص بصحن مسجد محمد علي بالقلعة استياءً
شديداً، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن محبي الآثار الإسلامية والحضارة
المصرية
.
June 29, 2024