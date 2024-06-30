مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل





نشرت الإعلامية مفيدة شيحة ، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" ، لاحتفالها بعقد قران ابنتها " منه الله عماد" داخل صحن مسجد محمد علي الأثري بالقلعة .

وظهرت شيحة هي ترقص مع ابنتها ، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.