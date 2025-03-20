مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1446 هـ) يوم السبت 29 مارس 2025م، موضحًا أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة من شرق العالم.

كما أنها غير ممكنة في باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام أي من وسائل الرصد، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب أو تقنية التصوير الفلكي.

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن الرؤية قد تكون ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية، بينما ستكون صعبة جدًا من شرق القارة الأمريكية حتى مع استخدام التلسكوب، كما لن يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق محدودة في المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة.

حسابات الهلال في المدن العربية والعالمية

أوضح المركز أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس يوم السبت 29 مارس تشير إلى ما يلي:

جاكرتا: يغيب القمر قبل غروب الشمس بـ6 دقائق، مما يجعل رؤية الهلال مستحيلة.

مسقط: يغيب القمر بعد 5 دقائق من غروب الشمس، بعمر ساعة و48 دقيقة، وبُعد عن الشمس قدره 1.5 درجة.

مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 8 دقائق من الغروب، وعمره 3 ساعات و28 دقيقة، وبُعد عن الشمس 2.2 درجة.

عمان والقدس: يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 3 ساعات و55 دقيقة، وبُعده 2.3 درجة عن الشمس.

القاهرة: يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 4 ساعات و17 دقيقة، وبُعده 2.4 درجة عن الشمس.

الرباط: يغيب القمر بعد 19 دقيقة، وعمره 8 ساعات و5 دقائق، وبُعده 3.8 درجة عن الشمس.

أمستردام: يغيب القمر بعد 24 دقيقة، وعمره 6 ساعات و49 دقيقة، وبُعده 3.5 درجة عن الشمس.