مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك بعد تناول طبق من الجمبري

الجمبري من المأكولات البحرية المحببة لدى الكثيرين لمذاقه اللذيذ، ولاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات، مثل الزنك، والحديد، والنحاس، والمغنسيوم، والأوميجا 3، وكل عنصر له أهمية في تعزيز وتحسين الصحة العامة.

البعض يفضل تناول الجمبري بقشره، ويتساءل هل الاعتياد على تناوله مضر بالصحة أم لا، وهو ما نوضحه وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك"، و"food wine".

قشور الجمبري مفيدة بشكل كبير، بل إنها تحتوي على فيتامينات أكثر من لحم الجمبري نفسه، ويمكن قشور الجمبري أن تحبس بعض المعادن التي تضيف القليل من القيمة الغذائية للطعام، وتحتوي على بروتين يشبه الكيراتين تمامًا، لذلك فهذا يعني أن إضافتها ليست سيئة بالنسبة لك إلا إذا كنت تعاني من الحساسية.

كما أن الجمبري من البحريات الغنية بالفسفور، وهو أحد أهم العناصر لتقوية الصحة الجنسية خاصة للرجال، فهو قليل الدسم، وقليل السعرات الحرارية، وغني بـ الزنك وهو المساهم الأكبر في إنتاج الحيوانات المنوية، ويحمي شبكة العين، ويقوي العظم.

فوائد الجمبري بالقشر

منع سرطان البروستاتا.

وجبة مثالية لكي يحصل الجسم على ما يحتاجه من الفيتامينات والمعادن.

الحفاظ على سلامة الجسم والصحة، من أهم فوائد الجمبري للرجال .

فقدان الوزن الزائد، والحصول على جسم مثالي، فهو ذو سعرات حرارية منخفضة.

إنتاج الحيوانات المنوية بكثرة لدى الرجال.

يساهم في علاج المفاصل.

يحمي من التقلبات المزاجية السيئة.

يقلل من الالتهابات.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يساعد في نضارة الشعر وصحته.

يحمي من الإصابة بمرض السكر.

فوائد قشر الجمبري

حيث يحتوي على كمية من الفوسفور أعلى من لحم الجمبري، فيعتبر قشره أهم منه في كمية العناصر التي يحتوي عليها، لذا فإن سلق الجمبري بقشره، وشرب شربته لما تحتويه من فوائد مفيد بكثير.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة "SCIENCE DAILY" العلمية فقشر الجمبري يحتوي على مادة كيميائية تسمى الشيتوزان والتي تستخدم في المكملات الغذائية، وهذه المادة مفيدة للتقليل من ارتفاع الكوليسترول بالدم ومكافحة السمنة، وأيضا مفيد لمرضى السكري.

أضرار الجمبري بقشره

يتسبب في زيادة نسب الحساسية وعلو نسب حمض اليوريك.

يسبب بعضاً من الحساسية للبعض، وتكون على شكل حكة، وتورم، وطفح.

تناوله بكثرة يؤثر على القلب نتيجة نسبة الصوديوم المرتفعة.

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

الشعور بالدوخة.