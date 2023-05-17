هل اقترب موعد التنفيذ؟.. محامي نيرة أشرف يتقدم بطلب لحضور إعدام محمد عادل





تقدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي الطالبة نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل والمعروفة إعلاميا بطالبة المنصورة، بطلب للنائب العام، وذلك لحضوره حكم الإعدام في محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفية.

وجاء بطلبه أنه طبقا لنص المادة434/1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب.

وقال خالد عبد الرحمن لـ القاهرة 24، انه يريد حضور لحظة إعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، وينتظر صدور إذن له بحضوره تنفيذ الإعدام فى أقرب وقت

وفى وقت سابق أجلت محكمة بلقاس في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، القضية التي تحمل رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة أشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 28 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية.