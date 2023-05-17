الأربعاء 17 مايو 2023
توقيت مصر 17:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"لم يعاشرها".. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة

رانيا يوسف: "بناتي متفتحين وبيحبوا اللبس القصير لي وليهم"

انخفاض حاد في سعر الدولار وهذا سعره الآن في السوق السوداء

خالد الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة

بعد بيان المركزي المركزي.. تعرف على سعر الجنيه أمام الريال السعودي

هل اقترب موعد التنفيذ؟.. محامي نيرة أشرف يتقدم بطلب لحضور إعدام محمد عادل

سابقة من نوعها.. قرار رسمي بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق والمطاعم

"مروة" وقعت في غرام جارها ومارسا الرذيلة.. لكن النهاية صادمة

الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق

بسمة وهبة تُبرئ زوجة حسن شاكوش وتكشف كواليس ما حدث

هل اقترب موعد التنفيذ؟.. محامي نيرة أشرف يتقدم بطلب لحضور إعدام محمد عادل

738
نيرة اشرف ومحمد عادل
الأربعاء، 17-05-2023 09:51 ص

 

 

تقدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي الطالبة  نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل والمعروفة إعلاميا بطالبة المنصورة، بطلب للنائب العام، وذلك لحضوره حكم الإعدام في محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفية.

وجاء بطلبه أنه طبقا لنص المادة434/1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب.

وقال خالد عبد الرحمن لـ القاهرة 24، انه يريد حضور لحظة إعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، وينتظر صدور  إذن له بحضوره تنفيذ الإعدام فى أقرب وقت

وفى وقت سابق أجلت محكمة بلقاس في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، القضية التي تحمل رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة أشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 28 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية.

إقرأ ايضا

32410-423

"لم يعاشرها".. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة

2946051-1058315276

رانيا يوسف: "بناتي متفتحين وبيحبوا اللبس القصير لي وليهم"

image

خالد الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة

أخبار متعلقة

إحالة-المتهم-بقتل-الطالبة-المصرية-نيرة-أشرف-إلى-مفتي-الجمهورية

طلب رسمي لإذاعة إعدام قاتل نيرة أشرف