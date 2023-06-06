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قرار جديد من المحكمة بشأن قاتل نيرة أشرف

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نيرة والقاتل
الثلاثاء، 06-06-2023 03:53 م نسمه عبد الوهاب
أجلت محكمة القضاء الإداري، النظر في دعوى وقف تنفيذ حكم إعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، لجلسة 10 يونيو.

وتقدم المحامي خالد البري وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف حكم الإعدام.
كانت أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقتله زميلته نيرة أشرف وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو سنة 2022 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية.

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