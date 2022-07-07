جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

الخميس، 07-07-2022
11:18 ص
باشرت
جهات التحقيقات في الجيزة، التحقيق في اتهام الراقصة لورديانا
جارها بمنطقة العجوزة،
بالاعتداء عليها بالسب والقذف عبر واتس أب بسبب خلافات قديمة بينهما.
وقررت
جهات التحقيق في الجيزة إخلاء سبيل جار الراقصة لورديانا
بضمان محل إقامته وصرفها من
سراي النيابة.
بداية
الواقعة بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من الراقصة
البرازيلية لورديانا
، اتهمت
فيه جارها مصمم الأزياء بالتعدي عليها بالسب والقذف عن طريق رسائل الواتس اب.
ووجه
اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وعرضهم
على جهات التحقيق.
وشرحت
تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، وجود خلافات سابقة بين الراقصة لورديانا
وجارها
مصمم الأزياء، واتهامها له بالاعتداء عليها بالسب والقذف عن طريق تطبيق الواتس اب.