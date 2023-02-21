مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته





قال خالد الخطيب، سائق وقائد القطار رقم 876 إكسبريس (شربين / قلين / طنطا)، إن من ألقى الحجارة على القطار وأحدث الجروح في وجهه هو رجل كبير السن وليس شابًا أو طفلا صغيرا، مشيرًا إلى أن من حسن حظه أن هذا الزجاج لم يكن مقلدا بل كان أصليًا ولم يُصيبه بجروح كثيفة.

وأشار «الخطيب»، خلال مداخلة ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المعروض عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه بعد أن تعرض لهذا الحادث أوقف القطار وطلب الإسعاف للاطمئنان على حالته الصحية سريعًا، موضحًا أن رجال الأمن وبعض الأهالي هم من أمسكوا بهذا الرجل، بعد أن استخدموا الكاميرات المثبتة في بعض المحال التجارية في هذه المنطقة.

وتابع: «أولاد هذا الرجل اعتذروا لي عما فعله والدهم، وسألته ليه عملت كده يا حج قالي كنت زهقان ومضايق شوية»، منوهًا بأن مسئولي الوزارة تواصلوا معه طوال اليوم حتى تمت إزالة جزيئات الزجاج من أعينه.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا صحفيًا بشأن قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة على القطار رقم 876 إكسبريس (شربين / قلين / طنطا) أمس الأحد، في أثناء مسير القطارات ما بين محطتي بيلا وإبشان، ما أدي إلى إصابة قائد القطار خالد الخطيب بالوجه، إذ تم نقله إلى مستشفى بيلا لتلقي العلاج اللازم، وتم سحب جرار القطار إلى الورشة، وتم ضم جرار الإمداد واستئنف القطار رحلته. كما ألقت الشرطة القبض على المتهم.