مفاجأة صادمة.. شيرين تعود لـ حسام حبيب وتقيم معه في فيلا بالتجمع الخامس

الثلاثاء، 08-11-2022
09:11 ص
أكدت وسائل إعلام مختلفة، أن النجمة شيرين
عبد الوهاب قد عادت مرة أخرى إلى
الفنان حسام حبيب
، وأنها تجلس معه يوميا في إحدى الفيلل بمنطقة التجمع الخامس.
يأتي ذلك على بعد أيام من خروجها من المستشفى التي كانت تعالج فيها من
الإدمان، وذلك بعد أن نقلها شقيقها بالقوة للعلاج.
وأثارت الفنانة شيرين
خلال الفترة الماضية الكثير من الجدل، بسبب علاقتها
بطليقها حسام حبيب
والذي تسبب لها في مشاكل عدة ودخولها في حالة نفسية استدعت
علاجها نفسيًا.
لكن شيرين
فاجأت الجميع وعادت إلى حسام حبيب
رغم عدم إعلانها عن هذا
القرار، كما أنها لم تخرج أو يخرج محاميها وينفي هذا الأمر.
وتسببت هذه الأنباء في صدمة لدى جمهور ومحبي شيرين
، الذين وجهوا لها
انتقادات وصلت للهجوم عليها بسبب عودتها لحسام حبيب
رغم ما عانته منه وفقًا
لتصريحاتها نفسها في العديد من البرامج التليفزيونية.