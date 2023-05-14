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مفاجأة بشأن سعره في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في مصر

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الدولار
الأحد، 14-05-2023 11:20 ص

 

 

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، بداية التعاملات الأسبوعية، في البنوك العاملة بمصر.

 

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ملحوظًا ما بين 25 - 40 قرشا للشراء والبيع..ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.36 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.46 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.70 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل تراجعًا ملحوظًا ما بين 30 -50 قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.27 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 38.39 جنيه للشراء و39.81 جنيه للبيع.

 

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.86 جنيه للشراء و39 جنيها للبيع.

 

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.60 جنيه للشراء و100.61 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وشهد الدولار الامريكي تراجع في السوق الموازي إلى مستوى يتراوح ما بين 36 جنيه لسعر الشراء و37 جنيه لسعر البيع، ويعتبر تداول العملات في السوق السوداء في مصر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون. ومن المهم الاهتمام بأسعار الدولار في السوق الرسمية واتباع الإجراءات الرسمية للحصول على العملة بطريقة قانونية، حفاظًا على الأمان المالي وتجنبًا للعقوبات القانونية.

 

 

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