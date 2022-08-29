مفاجأة بشأن الفتاة التي ظهرت في أحضان مصطفى فهمي

الإثنين، 29-08-2022
10:04 ص
عاد الفنان
مصطفى
فهمي، لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد انتشار صورة له مع فتاة في أحد المطاعم ممسكا
بخصرها.
يأتي ذلك بعد فترة
من جدل أثاره الفنان
مصطفى فهمي عقب انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
وأثار تداول
الصورة على نحو واسع، تكهنات حول زواج مصطفى فهمي بالفتاة التي ظهرت معه بالصورة.
وبشأن الصورة
التي أثارت الجدل، فقد تبين أنها تعود للفنان
ة الشابة سارة
ناجي، التي لم تكن
معروفة لدى كثيرين ممن تداولوا الصورة كبرهان على دخول الفنان
في علاقة حب جديدة.
وبالعودة للحساب
الشخصي لسارة
ناجي على موقع ”إنستغرام“، تبين أنها نشرت صورتها مع مصطفى فهمي
المتداولة على نحو واسع حاليا، منذ أكثر من عام تقريبا، ما ينفي الشائعات المتداولة
بشأن الصورة.
وسارة
ناجي
فنان
ة مصرية، صورت العديد من الإعلانات، والتحقت بالتمثيل، وتحرص بين الحين والآخر
على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل.
وعملت سارة
في
مجال الأزياء والموضة، كما شاركت في مسلسل ”دلع بنات“ مع الفنان
محمد إمام
والفنان
ة مي عز الدين.