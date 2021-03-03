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قذارتها فاقت الحدود !!

الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا

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مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه

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مفاجأة.. الأهلي يحرم "كهربا" من اللعب لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه
 
الأربعاء، 03-03-2021 09:12 م
قرر الجهاز الفني للأهلي بقايدة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه.

كما قرر حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وجاء هذا بسبب عدم الالتزام.


 

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