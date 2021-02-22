الإثنين 22 فبراير 2021
توقيت مصر 13:22 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر
تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور
وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك
السعودية تعلن فتح الباب أمام النساء للانضمام للجيش
«مرقة الدجاج تسبب السرطان».. هاني الناظر يرد على أشهر 18 شائعة
آخر تطورات قضية رانيا يوسف " ارتكاب فعل فاضح "
شاهد.. السديس يبكي في صلاة العشاء لهذا السبب
تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تكفله بنادي الشرطة العراقي
أزمة تواجه رونالدو بسبب صور صديقته العارية
آخر تطورات الحالة الصحية لـ " دينا"
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
مدرب الأهلي السابق: ابني بيشحت في النادي وبيتعرض لظلم شديد
مدرب الأهلي السابق: ابني بيشحت في النادي وبيتعرض لظلم شديد
الإثنين، 22-02-2021
08:47 ص
المصريون
كشف الكابتن طارق سليمان - مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق - أن نجله أحمد "بيشحت" مباراة ليلعبها في النادي.
وقال في تصريحات تلفزيونية: ابني بيتعرض للظلم في الأهلي وأنا حزين على اللي بيحصل له .
وتابع: أفضل خروج نجلي للإعارة لأنه يتعرض للظلم وبيشحت مباراة يلعبها في النادي.
Copy
مصر
المصريون
الاهلى
أحمد طارق سليمان
إقرأ ايضا
أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر
تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور
وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك
أخبار متعلقة
صديقه: رمضان صبحي نادم على ترك الأهلي والانتقال إلى بيراميدز
شاهد .. هذه الصورة لاثنين من أشهر فناني مصر في طفولتهما .. هل تستطيع تخمين اسميهما؟
ميدو يصدم الجميع: الأهلي سيخسر من بالميراس إذا فعل موسيماني هذا الأمر
ميدو: بيراميدز قضى على مستقبل رمضان صبحي هذا التصرف السيء
عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يستفز الأهلي بمعلومة غير موثقة عن النادي
نجم الأهلي يرحل عن الفريق بعد هجومه على موسيماني