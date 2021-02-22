الإثنين 22 فبراير 2021
توقيت مصر 13:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر

تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور

وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك

السعودية تعلن فتح الباب أمام النساء للانضمام للجيش

«مرقة الدجاج تسبب السرطان».. هاني الناظر يرد على أشهر 18 شائعة

آخر تطورات قضية رانيا يوسف " ارتكاب فعل فاضح "

شاهد.. السديس يبكي في صلاة العشاء لهذا السبب

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تكفله بنادي الشرطة العراقي

أزمة تواجه رونالدو بسبب صور صديقته العارية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ " دينا"

ADS
 

مدرب الأهلي السابق: ابني بيشحت في النادي وبيتعرض لظلم شديد

فريق الأهلي
مدرب الأهلي السابق: ابني بيشحت في النادي وبيتعرض لظلم شديد
 
الإثنين، 22-02-2021 08:47 ص المصريون
كشف الكابتن طارق سليمان - مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق - أن نجله أحمد "بيشحت" مباراة ليلعبها في النادي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ابني بيتعرض للظلم في الأهلي وأنا حزين على اللي بيحصل له .

وتابع: أفضل خروج نجلي للإعارة لأنه يتعرض للظلم وبيشحت مباراة يلعبها في النادي.
 

إقرأ ايضا

1091277_0

أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر

نبذة_عن_أبي_جعفر_المنصور

تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور

Capture

وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك

أخبار متعلقة

رمضان صبحي

صديقه: رمضان صبحي نادم على ترك الأهلي والانتقال إلى بيراميدز

.

شاهد .. هذه الصورة لاثنين من أشهر فناني مصر في طفولتهما .. هل تستطيع تخمين اسميهما؟

ميدو

ميدو يصدم الجميع: الأهلي سيخسر من بالميراس إذا فعل موسيماني هذا الأمر

ميدو

ميدو: بيراميدز قضى على مستقبل رمضان صبحي هذا التصرف السيء

فريق الأهلي

عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يستفز الأهلي بمعلومة غير موثقة عن النادي

فريق الأهلي

نجم الأهلي يرحل عن الفريق بعد هجومه على موسيماني