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مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا

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الأربعاء، 28-07-2021 10:30 ص

قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق ، إنه فى وسط زخم انتشار السلالة الهندية "دلتا"  فائقة السرعة والانتشار كانت الخطط الاستباقية المنهجية فى مصر التى اتبعتها ضد جائحة كورونا كانت من أنجح الخطط الاستراتيجية فى دول العالم خاصة مع تبنيها مبادرات عدة ناجحة فى المنظومة الصحية . 
وأضاف "شاهين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن الإشادات الدولية كشفت عن احتلال  مصر  المركز الثانى عالميًا بشأن عودة الحياة لطبيعتها  بعد جائحة كورونا  والذى يعود بدوره لاهتمام القيادة السياسية لمجابهة ومواجهة هذا الفيروس، لافتا إلى أن الوضع الوبائى فى مصر حاليا مطمئن خاصة مع قلة أعداد إصابات كورونا .
 ولفت إلى أن الدولة المصرية تهتم بتطعيمات لقاح كورونا والذى يعتبر طوق النجاة للجائحة وتعاونها مع الصين بأن تكون مصر قاعدة لتصنيع اللقاحات محليًا ودوليًا واكتفاء ذاتى من اللقاحات وتصديره لدول أفريقيا، دول العالم بالاضافة إلى المتابعة المستمرة للأطقم الطبية والمستشفيات فى مصر .
وتابع شاهين أنه لابد من الاستمرار فى اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى ضد كورونا ، والبعد عن التجمعات وتناول تطعيم لقاح كورونا والذى تعمل على تحفيز وتنشيط الجهاز المناعى  وتحارب فيروس كورونا .

 

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