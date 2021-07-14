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حالته النفسية سيئة.. وزارة الصحة تفجر مفاجأة صادمة عن وائل الإبراشي

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وائل الإبراشي
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الأربعاء، 14-07-2021 01:26 م
كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، تطورات وتفاصيل وضع الإعلامي وائل الإبراشي الصحي، بعد شفائه من فيروس كورونا واستمرار أثاره عليه.
وقال في تصريحات لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، إن الحالة الصحية لوائل الإبراشي ممتازة، وتماثل للشفاء بدرجة عالية.
وأوضح دكتور محمد النادي، أن الإعلامي وائل الإبراشي تمكن من الاستغناء عن الأكسجين الصناعي، ورئته في تحسن، لكن حالته النفسية متأثرة بإصابته بفيروس كورونا.
وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن تأثيرات الإصابة بالفيروس لا تكون عضوية فقط لكنها تؤثر على الحالة النفسية أيضا، وتسبب صدمة تستغرق بعض الوقت. 
ودعت مذيعات برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، زميلهم وائل الإبراشي إلى التغلب على الحالة النفسية السيئة التي وقعت له إثر إصابته بفيروس كورونا، والعودة قريبا إلى الشاشة. 
وغاب منذ شهور عن الشاشة الإعلامي وائل الإبراشي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله العناية المركزة، وبعد فترة طويلة من العلاج تخلص من فيروس كورونا، إلا أنه مازال يعاني من آثاره خاصة على الرئة التي دمر الفيروس جزء كبير منها.

 

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