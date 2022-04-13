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مصرع 5 سياح أجانب وإصابة 14 آخرين في حادث مروع بأسوان

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الأربعاء، 13-04-2022 12:25 م

أعلنت محافظة أسوان، أن عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي لقوا مصرعهم جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء في المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان لها إن 10 أشخاص منهم أربعة سياح فرنسيين وآخر بلجيكي وخمسة مصريين، لقوا حتفهم جراء اصطدام حافلة سياحية بسيارة ربع نقل عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل-أسوان.
وأشار البيان إلى أن 14 سائحا آخرين (منهم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين) أصيبوا جراء الحادث المأساوي بجروح تتراوح بين كسور وكدمات وجروح سطحية، ونقلوا إلى المستشفى، مؤكدا أن حالتهم مستقرة.
 

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