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مصرع 15 وإصابة 7 في حادث مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي

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الحادث
الأربعاء، 14-02-2024 10:48 ص


لقي 15 شخصًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث تصادم مروع بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بطريق "الإسكندرية –القاهرة الصحراوي.
تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.
انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، مما أسفر عن مصرع 15 شخصًا، وإصابة 7 آخرين.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى عدد من المشارح في الإسكندرية.
ويجري إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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