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العثور على "دي جي" شهير مقطوع الرأس

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ارشيفية
الإثنين، 29-01-2024 11:21 ص


شهدت ممفيس (أكبر مدن ولاية تينيسي الأمريكية) جريمة مروعة، إذ عثر على (دي جي) شهير مقتولا عن طريق فصل رأسه عن جسده.
تم العثور على ريك بوكانان المعروف باسم "Slick Rick"، (وبالصدفة هو يحمل نفس لقب مغني راب شهير)، ميتاً في حي بيركلير يوم الأربعاء من قبل شقيقه، الذي قال إنه دخل إلى منزل شقيقه.

وشارك جون، شقيق الضحية، تفاصيل الحادثة المروعة قائلاً: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911.. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردا أو شيئا من هذا القبيل. ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل، ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".
كما أوضح الشقيق أنه كان لا يزال يحمل مفاتيحه بيده، ولاحظ أيضا أن بابه الخلفي كان مفتوحا جزئيا.
وأكد قسم شرطة ممفيس أن سبب وفاة ريك بوكانان لم يتم تحديده بعد، وأن التحقيق لا يزال جاريا.
وكان خبر الحادثة تصدر العناوين وتبين أن بوكانان لا ينتمي إلى مغني الراب الشهير سليك ريك، واسمه الحقيقي ريتشارد مارتن لويد والترز.

وسبق أن تم إطلاق النار على ريك أثناء عملية سطو في ممفيس في عام 2014، وقد نجا منها في ذلك الوقت لكن شقيقه قال إنه لم يعد كما كان بعد ذلك.

كما تابع أنه أصبح من الصعب على ريك العثور على عمل، وصار منعزلا بعض الشيء على الرغم من كونه شخصية شهيرة ومعروفة في المجتمع لسنوات.

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