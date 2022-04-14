الجمعة 15 أبريل 2022
توقيت مصر 09:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

صدمة بدولة خليجية.. مجهول يُدنس مسجدًا بالفضلات ويتلف مصاحفه ومحتوياته

فنانة شهيرة تهاجم المشاهد المخلة في «من شارع الهرم إلى»..ونشطاء: استري جسمك الأول

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

ADS
 

مصدر يكشف حقيقة فسخ «mbc» تعاقدها مع رامز جلال بسبب ضعف المشاهدات

rmz-van1-1
ا
Native
Teads
الخميس، 14-04-2022 10:11 ص


انتشرت أنباء حول فسخ تعاقد رامز جلال مع شبكة mbc بعد تراجع مشاهدات حلقات برنامجه الجديد رامز موفي ستار.
وكشف مصدر مطلع حقيقة هذه الأنباء، نافيًا ما تردد ومشيرًا أن البرنامج الذي يقدم هذا العام برعاية الهيئة العامة للترفيه وللعام الثاني بمدينة الرياض حقق أكثر من 730 مليون مُشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.
حصد البرنامج 29 مليون مُشاهدة عبر يوتيوب و47.5 مليون بـ فيسبوك و483.5 مليون سناب شات، و2.5 مليون بـ إنستجرام و38.5 مليون عبر تيك توك طبقا لشبكة mbc.
كما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومين من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال.
واستقبل البرنامج في أحدث حلقاته مساء أمس، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية في حلقة مُثيرة.
ويشهد برنامج  "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.
ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.
 

إقرأ ايضا

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

download

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

اااااا

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

أخبار متعلقة

Capture

مبلغ ضخم.. الكشف عن أجر رامز جلال وفان دام في برنامج "رامز موفي ستار"

56d3b80a-9f0f-4ee7-9753-27d505363fd4

تركي آل الشيخ مغردًا عن مرضه: اليوم نقاتل وغدًا نقاتل