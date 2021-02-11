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مصدر مقرب من يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن اعتزاله

يحيى الفخراني
مصدر مقرب من يحيى الفخراني يكشف مفاجأة عن اعتزاله
 
الخميس، 11-02-2021 09:06 ص المصريون
كشف مصدر مقرب من الفنان يحيى الفخراني مفاجأة كبيرة بشأن إعلان اعتزاله الفن.

وقال المصدر إن الفخراني لم يعتزل وإن الحساب الذي أعلن اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يخصه.

وكان حساب منسوب للفخراني عبر تويتر قال : صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم.
 

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