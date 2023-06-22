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مصدر أمني يكشف سبب قتل 6 أشخاص على يد قوات الأمن في أسيوط

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ارشيفية
الخميس، 22-06-2023 01:59 ص

نفى مصدر أمني، صحة ما تناوله مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات، قيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط.

 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 الجاري قام شخصان بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط وأردياه قتيلاً حال استقلالهما مركبة "توك توك"، كما أسفر ذلك عن إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

 

أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه ببندر ساحل سليم بأسيوط.

وأسفرت التحريات عن اختباء باقي المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وحال وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة.

 

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المتهمين بارتكاب الواقعة و3 عناصر إجرامية أخرى سبق اتهامهم في قضايا "سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ، مخدرات، وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية – طبنجة - عدد 28 خزينة – عدد "485" طلقة مختلفة الأعيرة – عدد 8 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – كمية من أقراص "التامول" المخدر - مركبة الـ"توك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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