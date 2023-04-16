مشهورة سعودية: 4 علامات تدل على تلاعب الرجل بالفتاة أثناء العلاقة بينهما قبل الزواج

الأحد، 16-04-2023
01:03 م
حذرت مشهورة "تيك توك" سعودية تدعى "يوشا
السياري" من ٤ علامات تشير إلى عدم الجدية في العلاقة بين الرجل والمرأة.
وقالت "السياري" في فيديو جديد عبر حسابها على
"تيك توك"، إنه بمجرد ظهور هذه العلامات أو بعضها فيجب على الفتاة أن تقطع
العلاقة فورا.
وأوضحت أن من بين علامات فشل العلاقة أو أن الطرف الآخر يتلاعب
بك هو إخفاء الفتاة تفاصيلها عن إخوانها الذكور تحديدا وكذلك والدها ووالدتها.
ومن بين العلامات كذلك – بحسب "السياري" – هو خوف
الشريك من المستقبل ومحاولته الابتعاد دائما عن الحديث عنه وارتباكه طوال الوقت.
وأضافت: أما العلامة الثالثة فهي سؤال الشخص عن راتبك وسعر
شنطتك وأسئلته المتكررة عن المال.
واستكملت: "العلامة الرابعة هي تكرار اتصاله من داخل
السيارة ما يعني أنه متزوج أو لا يريد أن يعرف أحد علاقته الجديدة".
شاهد الفيديو
pic.twitter.com/dPF2NuoPbu
— E_M_S_S (@EmanSal11848242) April 15, 2023
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