مشعل السديري يكشف أغرب موقف له بمصر في صلاة العيد بسبب الإمام

الثلاثاء، 12-10-2021
11:24 ص
روى الكاتب السعودي مشعل السديري
، أغرب قصة لإمام مسجد
عمرو
بن العاص في مصر، والذي نسي قراءة الفاتحة في صلاة العيد، وأصرّ على أن يعيدها مرة
أخرى.
وقال "السديري" في مقاله "نسيت النوم وأحلامه"
بصحيفة "الشرق الأوسط": "شهدت صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمرو
بن العاص بالقاهر غلطة غريبة لا تتكرر كثيرًا".
وأضاف: أعاد إمام المسجد صلاة العيد بعد سهوه عن قراءة الفاتحة،
في الركعة الثانية من الصلاة، بعدها تذكر الإمام وأخذ يصيح قائلًا للمصلين عبر مكبر
الصوت لا تجوز الصلاة –وكررها ثلاث مرات- وقرر إعادة الصلاة مرة أخرى".
وأشار "السديري" إلى أن "الآلاف من المصلين
أبدوا اعتراضهم على تصرف الإمام، وهتف عدد كبير منهم (لا إله إلاّ الله)، وغادرت أعداد
كبيرة منهم ساحة الصلاة قبل إعادتها – حسبي الله ونعم الوكيل".
وتابع الكاتب: فمع تقديري للإمام فقد نعذر أي إنسان في نسيان
شيء أو قول ما، فجل من لا يسهو، ولكن أن يسهو عن قراءة الفاتحة التي هي أم الكتاب،
عندها ليسمح لنا أن نتوقف متعجبين – إلا إذا كان هو (جايب العيد)؛ فعلًا ونحن لا ندري،
هنا يكون لنا كلام آخر ليس في صالحه.