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مشاجرة دامية بين سائقي موقف بالشرقية تسفر عن مقتل سائق وإصابة 3 آخرين

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قوات شرطة
Native
Teads
الثلاثاء، 07-03-2023 10:25 ص

 

 

وقعت اشتباكات دامية بين سائقي موقف سيارات قرية ميت جابر على خط "بلبيس / منيا القمح" في محافظة الشرقية، أسفرت عن وفاة سائق وإصابة شقيقه، وشخصين آخرين.

 

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثة شاب، وشقيقه مصابًا بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد، وشقيقين آخرين مصابين، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت لفحص البلاغ.

 

التحريات الأولية قالت إن مشادة كلامية نشبت بين السائقين، وتطورت الأمور إلى مشاجرة، بين السائقين، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الواقعة أسفرت عن مقتل سائق وإصابة شقيقه، وكذلك إصابة شقيقين آخرين من طرفي المشاجرة.

 

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

 

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